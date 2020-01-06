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Aksaray’da tarım ve hayvancılık istişare toplantısında değerlendirildi

İHA

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da 20192020 tarım ve hayvancılık sektörü istişare toplantısı yapıldı.

Aksaray’da tarım ve hayvancılık istişare toplantısında değerlendirildi

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da 20192020 tarım ve hayvancılık sektörü istişare toplantısı yapıldı.
Tarım ve hayvancılık kenti olan Aksaray’da Ziraat Odası Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından 2029 yılı değerlendirme ve 2020 yılı çalışmaları kapsamında il koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 2019 yılında yapılan çalışmalar ve yaşanan afetler değerlendirilirken, 2020 yılında yapılacak çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da Ziraat Odası olarak her daim Tarım ve Orman Müdürlüğü ele koordineli bir şekilde çalışmalar yaptıklarını kaydetti. “Birlikten Güç Doğar” sloganı ile tarım e hayvancılık sektörü temsilcilerine en iyi hizmeti verebilmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Başkan Koçak, “Çiftçi Milletin Efendisidir’ düsturuyla yola çıkarak hiçbir ayrım, etnik gözetmeden üreticilerimize destek oluyoruz. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile birlikte üreticilerimizin her daim yanında oluyoruz. Tarımsal üretimde birçok üründe Türkiye’de ön sıralarda yer alan Aksarayımızı daha iyi noktalara getirmek, verimliliği artırmak, üreticilerin kazancını yükseltmek amacıyla çalışmalarımız 2020 yılında da tüm hızıyla devam edecek. 2019 yılı bizim için verimli geçti. 2019 yılında bazı afetler yaşadık elbette. Ancak hükümetimiz sağ olsun hem ödemeleri, hem de afetlerden zarar gören üreticilerimizi destekleyerek mağduriyetleri giderdi. 2020 yılında da Allah’ın izniyle her alanda çıtayı yükselterek çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

“Tarım ve hayvancılık önem arz eden bir sektör”
Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise, Tarım ve Orman Bakanlığının tarım ve hayvancılık sektörüne son derece önem verdiğini ve bu kapsamda önemli desteklemeler yaparak üreticilerin her daim yanında olduğunu belirterek, “Ülkemizde tarım ve hayvancılık gerçekten çok önem arz eden bir sektör. Tarım ve hayvancılık olmazsa insanların önüne yiyecek gitmez, içecek gitmez. Ülkemizde bakanlığımız ve hükümet tarafından tarım ve hayvancılık sektörüne yapılan desteklemeler ile hem çiftçilerimiz gözetiliyor, hem de ülkenin tarım ve hayvancılık sektörü geliştiriliyor. Türkiye’de olduğu gibi tarım ve hayvancılık sektörü Aksaray’ımızda da önemli bir yere sahip. Her yol olduğu gibi 2019 yılında Ziraat Odası Başkanlığımız ve diğer STK’larımız ile el ele vererek güçlü bir şekilde tarım ve hayvancılık sektörüne hız kattık. Allah için verirse 2020 yılında da çok daha verimli ve kazançlı çalışmalarla hem tüketicilerimizin hem de üreticilerimizin yüzü gülecek” diye konuştu.
Toplantıya il ve ilçe ziraat odası başkanları, Tarım ve Oran Müdürü Bülent Saklav, şube müdürleri ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bekir Kayan katıldı.

AKSARAY

06 Ocak 2020 Pazartesi

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