ASÜ Rektörü Şahin’den minik Semanur’a ziyaret

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, kısa süre önce kendisine bir mektupla ulaşan ve kitap talebinde bulunan 6. sınıf öğrencisi Semanur Arıbaş’ı okulunda ziyaret etti.

Saadet Güney İmam Hatip Ortaokulu’nda eğitim gören Semanur Arıbaş, yaklaşık 15 gün önce Rektör Şahin’e bir mektup yazdı. Mektubunda kitap okumayı çok sevdiğinden, daha fazla sayıda ve türde kitap okumak istediğinden bahseden öğrenci, bu konuda Şahin’den destek talebinde bulundu. Semanur Arıbaş’a anında karşılık veren ve önce kitap gönderen Rektör Şahin, daha sonra ise bizzat okulunda ziyaret etti. Öğrenciyi okuma sevgisi münasebetiyle tebrik eden Pro. Dr. Şahin, “Semanur kızımızdan, okuma azmini hiçbir zaman kaybetmemesini ve her daim canlı tutmasını istiyoruz. Erken yaşlarda kazanılan okuma alışkanlığı kalıcı oluyor ve bireyi ciddi manada geliştiriyor. Semanur da çok okuyan bir öğrenci. Biz de kendisinin okuma merakına ufak bir katkıda bulunmuş olduk. Geleceğimiz, ancak daha çok okuyan, okuduğunu değerleri çerçevesinde yorumlayabilen ve bunları toplumsal faydaya dönüştürerek insanlığa aktarabilen bireylerle bugünden daha iyi olabilir. Kızımızı tebrik ediyor ve kendisine başarılar diliyoruz” dedi.

Semanur Arışbaş’ı kampüse de davet eden Prof. Dr. Şahin, 2018 yılının Nisan ayında, Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Elyesa Mevlüt Çınar’ın kampüste geçirdiği bir mesai gününü anlatan mini filmi izletti.

AKSARAY 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:27

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