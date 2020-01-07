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Aksaray'da 3 kişilik aile, sobadan sızan gazdan zehirlendi

DHA

AKSARAY'da, evde gece uyumadan yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Yasin Pala (38), eşi Sultan (38) ve oğlu Yaşar (2) Pala, hastanede tedaviye alındı. 

AKSARAY'da, evde gece uyumadan yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen Yasin Pala (38), eşi Sultan (38) ve oğlu Yaşar (2) Pala, hastanede tedaviye alındı. 
Olay, saat 01.00 sıralarında, Yunus Emre Mahallesi 701 Sokak'taki 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Yasin Pala, ısınmak için kömür sobasını yaktıktan sonra eşi Sultan ve oğlu Yaşar Pala ile beraber uyudu. Bir süre sonra öksürerek, uyanan Yasin Pala, evin içindeki dumanı fark etti. Pala, daha sonra eşini ve oğlunu güçlükle uyandırdı. Eşi ve çocuğunun fenalaştığını gören Yasin Pala, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiklerini anlayıp, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, 3 kişiyi ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Pala ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

AKSARAY

07 Ocak 2020 Salı

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