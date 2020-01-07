Aksaray´da rüzgar, ağılın çatısını uçurdu

- AKSARAY´ın Gülağaç ilçesinde etkili olan rüzgar nedeniyle bir ağılın çatısı uçtu. Rüzgar ağaçların da dallarını kırdı.

Gülağaç ilçesinde saatteki hızı 28 kilometreye ulaşan rüzgâr, hayatı olumsuz etkiledi. Saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Kızılkaya köyünde çiftçi Rıza Onay'a (35) ait ağılın çatısı rüzgârın etkisiyle uçtu. Çatının bir kısmı ağaçların üzerine, bir kısmı da bahçeye devrildi. Şans eseri ağıldaki hayvanlar, zarar görmedi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, çevrede önlem aldı. Rüzgâr nedeniyle köydeki bazı ağaç dallarının da kırıldığı görüldü.

Meteoroloji verilerine göre rüzgârın etkisini gün boyunca sürdüreceği belirtildi.



AKSARAY 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:27

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