Aksaray’da "Narko Net 5" operasyonu: 2 gözaltı

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Aksaray’da sosyal medya üzerinden uyuşturucuya özendirici propaganda yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Operasyon, Aksaray merkezde belirlenen 2 ayrı adrese eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Türkiye genelinde 49 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Narko Net 5" isimli operasyon kapsamında tespit edilen İ.K. (23) ve U.K. (24) isimli şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest kaldı.



AKSARAY 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:27

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