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Aksaray’da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

İHA

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gele trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Aksaray’da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı

Aksaray’da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gele trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray Aratol Mahallesi Hırkatol köy girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray Organize Sanayi bölgesine işçi taşıyan Ali S. (45) idaresindeki 68 S 0197 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre karşı yönden gelen Adem D. (23) yönetimindeki 68 AAK 958 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte otomobil ve minibüste bulunan 16 kişi yaralandı. Kazada çarpışmasının etkisiyle otomobil adeta ikiye bölünürken, sağ ön tekeri de yerinden koptu. Servis minibüsü ise şarampole devrildi.
Diğer sürücüler tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ile İl Afat Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ekipleri de yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir süre trafiğe kapatılan yol yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından tek şeritten trafiğe açıldı. Yaralılardan sürücüler ve Kadir T. (15), İsmail A. (25), Ahmet Can D. (17), Ömer A. (23), Ömer K. (28), Resul T. (19), Hacı D. (17) ve Şaban U. (34) olmak üzere 10 yaralı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken, 6 hafif yaralı ise ayakta tedavi edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:27
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  • İKİNDİ 15:27
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  • YATSI 19:10
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