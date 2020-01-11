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ATSO Başkanı Göktaş üyelerle değerlendirme görüşmeleri yapıyor

İHA

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, 2020 yılı üyelerle değerlendirme görüşmelerine başladı.
ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Pektaş, Hasan Hüseyin Ünver ve Musa Akoda’dan oluşan heyetiyle 2020 yılı üye görüşmelerine başladı. Üye görüşmelerinde 2019 yılını değerlendirerek 2020 proje ve hedeflerini anlatan Başkan Göktaş, “Yeni bir yılın içerisine girdiğimiz bu günlerde ATSO adına ilk olarak üye görüşmelerimizi gerçekleştirmeye başladık. Bu yıl ziyaretlerimizdeki temel amacımız üyelerimizden geri bildirimlerin alınması, taleplerin belirlenmesi ve önerilerin dile getirilmesi noktasında olacak. Gittiğimiz her üyemizin raporunu tutacak ve ortaya çıkan konulara ilişkin lobi çalışmaları ve toplantılar gerçekleştireceğiz. Stratejik Planımızda yer alan hedeflerimiz doğrultusunda hareket ederek işin mutfağında olan üyelerimizle birlikte hareket edeceğiz ve 2020 yılını en güzel şekilde değerlendireceğiz” dedi.

AKSARAY

11 Ocak 2020 Cumartesi

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