Takla atan otomobildeki 5 kişi yaralandı

"Ben hep hip hop'tım"

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- AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atarak, yol kenarına savrulan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, AksarayAnkara yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Tahir Kurt (21) yönetimindeki 06 HH 567 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, yol kenarına savruldu. Kazada sürücü Tahir Kurt ve otomobildeki akrabaları Nizamettin Kurt (34), Halise Kurt (50), Safiye Kurt (51) ve Tahir Kurt (66) yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tahir Kurt ve akrabalarının, Ankara'dan Şanlıurfa'ya gitmek üzere otomobille yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



AKSARAY 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:50

YATSI 19:11

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