Otomobil, refüje çarpıp takla attı: 5 yaralı

Bugün altın fiyatları ne kadar?

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AKSARAY'da virajda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarpıp takla attı. Kazada araç içinde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Güzelyurt ilçesi Selime Beldesi girişinde meydana geldi. Berat Mutlu (21) yönetimindeki 06 AJL 27 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün vıraji alamaması sonucu kontrolden çıkıp, refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü Berat Mutlu ve yanında bulunan İbrahim Yentür (15), Yasin Vurgun (15), Yasin Turnagöl (17) ile Berat Kayan (15) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



AKSARAY 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:51

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.