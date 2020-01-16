Aksaray'da yoğun sis

"Ben Arda Turan, bana kulüp bul!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aksaray’da sabah saatlerinde etkili olan sis araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Sabah erken saatlerde bastıran sis bir süre sonra etkisini artırdı. Kent merkezi adeta sis perdesine bürünürken, özellikle karayollarında görüş mesafesi düştü. Kent merkezinde de görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sisli havada sürücüler de trafikte zor anlar yaşadı. AksarayAnkara, Konya, Adana ve Nevşehir karayollarında sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. Trafiğe çıkan araçlar sis lambalarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.

AKSARAY 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.