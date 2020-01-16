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Enerya'dan Aksaray Üniversitesi ile işbirliği

İHA

Enerya, İnsan Kaynakları departmanı tarafından yürütülen proje kapsamında Aksaray Üniversitesi ile işbirliğine gitti.

Enerya'dan Aksaray Üniversitesi ile işbirliği

Enerya, İnsan Kaynakları departmanı tarafından yürütülen proje kapsamında Aksaray Üniversitesi ile işbirliğine gitti.

Enerji sektörünün önemli markalarından Enerya, İnsan Kaynakları departmanı tarafından yürütülen proje kapsamında Aksaray Üniversitesi ile işbirliğine gitti. Yapılan açıklamada; Aksaray Üniversitesi’nin 'Ortak Eğitim Programı' kapsamında Ortaköy Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Enerya’da staj yapmalarına olanak sağlayan protokol imzalandı.
İmza töreninde konuşan Enerya Bölge Direktörü Mürsel Parlak, Enerya’nın sektöründeki öncü rolünü hatırlatarak, "Türkiye açısından kendi teknolojisi üretmek çok büyük önem arz ediyor. Bu teknolojiyi üretecek olanlar gençlerimiz, öğrencilerimiz. Biz, onlara bir nebze de olsa katkıda bulunmaktan mutlu oluruz" diye konuştu.

Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin de konuşmasında 2019 yılında staj yapan 135 öğrenciden 96’sının işe başladığını belirterek, "Ortak Eğitim Programı, öğrenciler için teoriyi pratiğe çevirme ve saha çalışmalarını bizzat görme açısından oldukça önemli bir program. Son derece verimli şekilde işleyen modelin kapsamını, farklı lisans ve önlisans bölüm ve programlarını da kapsayacak şekilde geliştiriyoruz. Ortaköy MYO’da da bu model uygulanıyor. Biz, öğrenciyi sadece mezun eden değil, onun aynı zamanda mezuniyetinden sonra hayata tutunmasına gayret eden, bunun önünü açan bir üniversiteyiz" dedi.
Törene Ortaköy MYO Müdürü Öğretim Görevlisi Zeynel Abidin Koyuncu, Enerya Aksaray İşletme Müdürü Taylan Ağca, Enerya Pazarlama Müdürü Melis Bahçivan ve Enerya İnsan Kaynakları Yöneticisi İlker Ersoy katıldı.

AKSARAY

16 Ocak 2020 Perşembe

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