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Aksaray'da 5 metrelik kanalizasyon kuyusuna düşen kediyi AFAD ekipleri kurtardı.

Olay, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesi Marul mevkisindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan işçiler kanalizasyon kuyusunda bir kedinin mahsur kaldığını fark etti. İşçiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri kuyuya halatla inerek kediyi fileyle çıkardı. Sağlık kontrolünden geçirilen kedi daha sonra özgürlüğüne kavuştu.

AKSARAY 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:26

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