Aksaray'da kaçak '10 numara yağ' operasyonu

AKSARAY'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 7 iş yerinde, 90 ton kaçak 10 numara yağ ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak akaryakıt satışıyla ilgili 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 7 adrese yapılan baskında, plastik tanklar ve kamyonetin içinde kaçak 90 ton 10 numara yağ ele geçirildi. Bunun yanı sıra yağların kamyonların yakıt depolarına boşaltılmasında kullanılan 4 pompa ile 5 ton gaz yağı bulundu. Operasyon kapsamında G.K. (37), S.D. (37), H.S. (32), E.B. (24), Y.K. (55), T.S. (62), K.I. (32), C.G. (42) ve T.E.A. (39) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.



AKSARAY 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:55

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.