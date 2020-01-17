Aksaray’da dikkatsizlik sonucu yaşanan kaza şehir polis kamerasında

Aksaray’da dikkatsizlik sonucu meydana gelen bir trafik kazası şehir polis kameralarına yansıdı.

Kaza, Kılıçaslan Mahallesi Bediüzzaman Caddesi Salı Semt Pazarı girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi istikametine seyreden otomobil sürücüsünün aniden tali yola girmek istemesi sonucu şehir merkezi istikametine seyreden otomobille kafa kafaya çarpıştı. Şehir polis kamerasına yansıyan kaza anında yolda bulunan bir vatandaşın korkudan kaçtığı, çarpışmanın etkisi ve dikkatsizliğin kazaya neden olduğu görülüyor. Kazada her iki sürücünün de hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

AKSARAY 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:26

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