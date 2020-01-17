Aksaray’da 83 bin 361 öğrenci yarıyıl tatiline başladı

Aksaray’da 20192020 Eğitim Öğretim Yılı'nın birinci yarı yılını tamamlayan 83 bin 361 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Aksaray Valisi Ali Mantı Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Vali Ali Mantı öğrencilere eğitimlerini en iyi şekilde tamamlayarak ileriki yaşamlarındaki hedeflerine ulaşmaları için çok çalışmaları gerektiğini söyledi. Vali Ali Mantı, “Önemli olan ailesine, vatanına, milletine hayırlı bir şekilde görevini yapabilmek. Bunun hakkını verebilmemiz lazım. Ülkemizin geleceği için iyi yetişmiş nesillere ihtiyacımız var” dedi.

Daha sonra öğrencilerin karnelerini ve hediyelerini veren Vali Ali Mantı, öğrencilere tatillerini en iyi şekilde değerlendirerek dinlenmeleri ve tatilde kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Vali Ali Mantı karne dağıtım töreni sonrasında okul öğretmenleri ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Karne dağıtım törenine İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Emniyet Müdür Vekili Hanifi Korkmak, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal katıldı.

AKSARAY 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:26

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