Aksaray’da duman çıkan otomobil alev almadan söndürüldü

Vefat eden Rahşan Ecevit'in isteği yerine getirilecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aksaray’da motor kısmından dumanlar çıkan otomobil itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonucu alev almadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde 68 HE 410 plakalı otomobiline binen Behiye Y., marşa bastığı sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Behiye Y.'nin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin motor kısmından çıkan küçük çaptaki yangına müdahale eden itfaiye, aracı alevler içinde kalmaktan kurtardı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.

AKSARAY 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:58

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.