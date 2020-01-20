Otomobilde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Aksaray’da motor kısmından alev alan otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Şaban K.’ya ait 68 HC 165 plakalı otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Otomobilden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri söndürme işleminin ardından otomobilde yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından çıktığını tespit etti.

AKSARAY 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:58

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.