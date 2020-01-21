Yabancı uyruklu şahsın üzerinde uyuşturucu çıktı

Aksaray’da şüphe üzerine yabancı uyruklu bir şahsın üzerine arayan polis eroin ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesi amaçlı yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği yabancı uyruklu 22 yaşındaki E.A.'yı durdurdu. Kimlik kontrolü yaptığı E.A.'nın üst aramasını yapan polis, 8 fişek halinde eroin maddesi ve 1 fişek halinde uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü NSM Şubesine götürülen şüpheli şahıs, daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKSARAY 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:25

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