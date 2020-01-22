Dövüp, otomobile bindirdikleri Afgan'ı gasp eden 3 kişi tutuklandı

AKSARAY'da bisikletiyle evine giden Afganistan uyruklu Abdul Baqı Amamı'nin (31) yolunu kesip, döverek bindirdikleri otomobilde 350 lirasını aldıktan sonra atan 3 kişi tutuklandı. Saldırganlardan Afganistan uyruklu Erech S. (32) aranırken, olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, 16 Ocak Perşembe günü saat 01.10 sıralarında Hacıhasanlı Mahallesi Kalealtı Caddesi'nde meydana geldi. Akrabasını ziyarete giden Abdul Baqı Amamı, gece yarısı bisikletiyle evine dönmek istedi. Ancak yolu bir otomobil tarafından kesildi. Araçtan inen 3 kişi, Amamı'yı döverek otomobile bindirdi. Hızla uzaklaşan otomobilde genci dövmeye devam eden saldırganlar, cebindeki 350 lirayı aldı. Ardından da seyir halindeki araçtan atıp, kaçtı.

Kanlar içinde çevredekilerden yardım isteyen Abdul Baqı Amamı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis de olay yerindeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Kameralara yansıyan görüntülerden saldırganların Mehmet Özkan Çağlak (21), Mehmet Ali Irmak (26), Rıdvan Özdemir (25) ve Afganistan uyruklu Erech S. olduğu belirlendi.

Polis dün düzenlediği operasyonla Çağlak, Irmak ve Özdemir'i gözaltına alındı. 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Polis, kaçan Erech S.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.



AKSARAY 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:25

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