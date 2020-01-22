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Kuzeyboru Voleybol takımından 68 Aksaray Belediyespor'a destek

DHA

-VOLEYBOL Kadınlar 1'nci Lig'in lideri Kuzeyboru, 68 Aksaray Belediyespor futbol takımına yönelik Serik Belediyespor maçında yapılan saldırıyı kınadı. Kulübün Basın Sözcüsü  Damla Yeğen, kendi takımlarına yönelik de saldırılar olduğunu hatırlatan Yeğen, sporda şiddete tepki gösterdi. 

-VOLEYBOL Kadınlar 1'nci Lig'in lideri Kuzeyboru, 68 Aksaray Belediyespor futbol takımına yönelik Serik Belediyespor maçında yapılan saldırıyı kınadı. Kulübün Basın Sözcüsü  Damla Yeğen, kendi takımlarına yönelik de saldırılar olduğunu hatırlatan Yeğen, sporda şiddete tepki gösterdi. 
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden 68 Aksaray Belediyespor, 19 Ocak Pazar günü Antalya'da Serik Belediyespor ile oynadığı maçtan 1-0 galip ayrıldı. Maçın ardından çıkan olaylarda aralarında taraftarın da olduğu 68 Aksaray Belediyesporlu 6 kişi yaralandı. Kenti voleybolda temsil eden ve 1'inci ligin lideri Kuzeyboru takımı da, Nevşehir'de Nevşehir Belediyespor ile oynadığı maçta saldırıya uğradı. Kuzey Boru Basın Sözcüsü Damla Yeğen, her iki olaya da tepki göstererek şunları söyledi:
''Sezona şampiyonluk hedefiyle giren, yoluna emin adımlarla ilerleyen, Aksaray´ın tanıtımı için mücadele eden takımlarımız, rakip takımlar ve seyirciler tarafından kışkırtılmaya çalışılarak, haklı mücadelelerinde yara aldırmaya çalışıldığı apaçık ortadadır. Serik Belediyespor 68 Aksaray Belediyespor karşılaşmasında takımımız maçı 1-0 kazanarak lideri mağlup etmiş ve ligde şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmiştir. Maç sonu yaşanan olaylar ise takımımızın başarısını ört bas etme çabası ve holiganizmin geldiği noktadır. Yine aynı gün Nevşehir´de oynanan Nevşehir Belediyespor-Kuzeyboru karşılaşmasında ise 100 civarı Nevşehirsporlu holigan taraftar grubu saha içinde mücadele edenlerin kadın olduğunu unutarak çirkin tezahüratta bulunma gafletinde bulunmuşlar. Yine sahada kadın olduğunu unutarak sahaya yabancı madde atmışlardır. Maç sonu ise takımımızı desteklemeye gelen Kuzeyboru Voleybol Okulu öğrencileri ve ailelerinin olduğu tribüne doğru hareketlenip saldırmak istemişlerdir. Taraftarımız maç bitiminden 30 dakika sonra salondan polis eşliğinde ayrılabilmiştir. Holiganizmin geldiği bu noktada bizim üzerimize düşen iyi niyetle ve hoşgörü ile mücadeleye devam etmektir.''
Yaşanan olayları kınadıklarını ifade eden Yeğen, ''Unutulmamalıdır ki en büyük başarı bütün bunlara rağmen misafirperverlikten ve fair-play'den ödün vermeden mücadeleye devam etmek ve şampiyon olmaktır. Zira takımlarımız sportif bir şampiyonluk mücadelesi değil şehrimizin tanıtımda yaptıkları bir mücadeledir. Serik´te yaşananları kınıyoruz. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı´ya olayların yatışmasındaki desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Maçlara gelen taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Şunu da belirtmek isteriz ki; Aksaray bir yıldız gibi büyüdüğü için bir takım kıskanç grupların ve holiganların hedefi olmaya başlamış ve hedef olmaya da devam edecektir. Bize düşen birlikte bu zorlukları aşmak, siyasi ticari çıkarları bir kenara bırakıp komple şehir olarak her kesim ve kurumun birlikte hareket etmesi ile büyümeye devam etmek ve başarmaktır. Bu sadece sportif bir konu değildir. Bu şehrimizin kendini tanıtma, ifade etme çabasıdır. Bu sadece Aksaray´ın Türkiye´ye tanıtılma çabasının kaçınılmaz sonucudur. Aksaray´ımız için mücadele veren takımlarımızın hafta sonu yaşadığı bu olaylar sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu´nu ve Türkiye Voleybol Federasyonu´nu göreve davet ettiğimizi belirtmek isteriz''  diye konuştu. 

AKSARAY

22 Ocak 2020 Çarşamba

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