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Vali Ali Mantı: “Su tüketiminde daha dikkatli olmalıyız”

İHA

En az yağış alan iller arasında bulunan Aksaray'da kuraklık eylem planı kapsamında alınan ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi.

Vali Ali Mantı: “Su tüketiminde daha dikkatli olmalıyız”

En az yağış alan iller arasında bulunan Aksaray’da kuraklık eylem planı kapsamında alınan ve alınması gereken tedbirler değerlendirildi.
Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda Aksaray Kuraklık Eylem Planı İl Kriz Merkezi 1. Olağan Toplantısı düzenlendi. Aksaray Valisi Ali Mantı Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmasında su kaynaklarının az olduğu Aksaray’da su tüketiminde daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Karahanlı, Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, tarımsal faaliyetlerde bulunan sivil toplum ve mesleki kuruluşların temsilcileri ile bilim insanları katıldı. Aksaray Valisi Ali Mantı toplantı açılışında yaptığı konuşmasında, hayat kaynağı olan suyun dün önemli olduğu gibi bugün ve yarında da önemini kaybetmeyeceğini söyledi. Günümüzde dünyadaki su kaynaklarının hızla azaldığına dikkat çeken Vali Ali Mantı, herkesin su tüketiminde daha dikkatli davranması gerektiğini suyun israfından kaçınılmasının her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi. Vali Ali Mantı konuşmasında, “ Suda israfa kapı açmasak eminim ki bazı şeyler daha iyiye gidecek. Tarım alanlarında, özel alanlarda yapacağımız tasarruflarla kendimize, ülkemize, dünyaya katkıda bulunacağız. Aksaray su açısından sıkıntılı bir yer. Bunun için bu konuda hepimizin bilinçli dikkatli olması gerekiyor” dedi.

2018 yılında metrekareye 443 milimetre, 2019 yılında 298 milimetre yağış düştü
Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi Eylem Planının Tarım ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili kurum ve kuruluşların katkıları ile hazırlanarak yürürlüğe girdiğini bu plan kapsamında her ilin kendi eylem planı hazırladığını kaydeden Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Aksaray için 2018 yılında hazırlanan tarımsal kuraklıkla mücadele eylem planının uygulanmasına geçildiğini söyledi. Saklav konuşmasında, “Aksaray’da 2018 yılında metrekareye ortalama 443 mm yağış düşerken 2019 yılında 298 mm olarak ölçüldü. Düşük yağışlardan dolayı Aksaray Kuraklık Eylem Planının1. Adımı olan ‘Kuraklığa Hazırlanma’ uygulamaya konulmuştur” dedi. 2019 yılında Aksaray Tarım ve Orman Müdürlüğünün kuraklığın önlenmesi için gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi veren Saklav, mera ıslan ve amenajman projeleri, basınçlı sulama, alternatif ürün, nadas alanlarının daraltılması, toprak işleme tekniklerinin yaygınlaştırılması, Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Projesi (ÇATAK) gibi önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

AKSARAY

22 Ocak 2020 Çarşamba

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