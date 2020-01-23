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Başkan Altınsoy: “İlk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz”

İHA

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "18 yıldır millete hizmet noktasındaki gayretimiz, milletimizin desteğiyle uzun yıllar kararlılıkla ve ilk günkü aşkla devam edecek" dedi.

Başkan Altınsoy: “İlk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz”

AK Parti Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “18 yıldır millete hizmet noktasındaki gayretimiz, milletimizin desteğiyle uzun yıllar kararlılıkla ve ilk günkü aşkla devam edecek” dedi.
AK Parti’nin yeni kongre sürecine girdiğini ve istişarelerle sürdüğünü hatırlatan İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “AK Parti’de kongre süreçlerinde bir kültür oluştu. Siyasi partiler oluşan kültürlerine göre devam ediyor. Biz, kongre sürecinde kavgaların değil, sandalye uçuşmalarının değil daha çok istişarenin ön planda olduğu, alınan kararların sahada icra edildiği bir siyasi partiyiz. O açıdan kongre sürecinden daha da güçlenerek, daha da büyüyerek heyecanımızdan bir an bile bir eksilme hissetmeden ilk günkü aşkla yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.
2023’e kadar Türkiye’nin önünde seçimsiz dönem olduğunu belirten Altınsoy, “Bu seçimsiz dönemi iktidar olarak önemsiyoruz. Parti olarak bu seçimsiz dönemde, arka arkaya geçirdiğimiz çok sayıda seçimler oldu. Bir yandan bu seçimlerin muhasebesini, muhasebesinden sonra da yeni seçimlerin mücadelesini ortaya koyacağız. Mücadele edeceğimiz siyasi rakiplerimizin de kimler olduğunu biliyoruz. Buna göre planımızı ve yol haritamızı çiziyoruz” şeklinde konuştu.
Ülkenin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayanlara fırsat vermeyeceklerini kaydeden Başkan Altınsoy, “Yeni hükümet sistemiyle birlikte ortaya çıkmış bir tablo var. Bu tabloda bir tarafta ülkesine daha iyi hizmeti nasıl yaparız, ülkenin geleceğini nasıl büyütürüz, diye hayal eden, bu hayali hayata geçiren, realist politikalar ortaya koyan ve politikayı da kendi bağımsız düşüncesiyle fikriyle ortaya koyan bir yapı var. Diğer tarafta ise bu yapıya karşı birtakım mihrakların, küresel sermayenin, emperyalist güçlerin, bu ülkeyle ilgili ortaya koymuş olduğu stratejiyi ortaya koyma noktasında olan bir kanaat ve yapı içinde olanlar var. Birileri birtakım hayaller kursa da milletimizi 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonuyla buluşturmak için gece gündüz durmadan çalışacağız. Yıkmanın, engellemenin değil, ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayretindeyiz. Bu mücadelemize destek veren herkese gönlümüz de kapılarımız da sonuna kadar açıktır. Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi, sevdası, umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz. İnşallah milletimizden aldığımız destekle uzun yıllar hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

AKSARAY

23 Ocak 2020 Perşembe

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