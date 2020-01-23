Aksaray’da köylerin yerüstü sulama tesisi tamamlanıyor

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Aksaray’da İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından köylere yapılan yatırım çalışmaları kapsamında yer üstü sulama tesisleri tamamlanıyor.

Aksaray İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ekipleri köylerde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, merkeze bağlı Nurgöz Köyünde mevcut bulunan toprak ve beton sulama kanalları, 2019 yılı projeleri kapsamında yer üstü sulama tesisi inşa edilerek yeniledi. Nurgöz köyünün güney kısmında bulunan yer üstü suyunun 6 bin 400 metre muhtelif çapta PE 100 boru kullanılarak kapalı sistem sulama tesisi tamamlandı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, köylerde hiçbir hizmetin aksamadığını belirterek, “Tesis sayesinde 580 dekarlık arazi modern sulama sistemlerini kullanarak en verimli şekilde sulama imkanına kavuşmuştur. 869 bin 660 TL harcanarak tamamlanan proje ile vatandaşlarımızın daha verimli ve profesyonel tarım yapması, bölgedeki bitki çeşitliliğinin arttırılması amaçlanmaktadır” diye konuştu.

AKSARAY 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:02

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.