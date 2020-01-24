“Seni unutmak istemedim ki” adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Seni unutmak istemedim ki” adlı tiyatro oyunu sahnelendi

İHA

Aksaray Belediyesinin ev sahipliğinde seyircisiyle buluşan 'Seni Unutmak İstemedim ki' adlı oyun tiyatroseverlerden tam not aldı.

“Seni unutmak istemedim ki” adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Aksaray Belediyesinin ev sahipliğinde seyircisiyle buluşan ‘Seni Unutmak İstemedim ki’ adlı oyun tiyatroseverlerden tam not aldı.
Aksaray Belediyesinin kültür ve sanat etkinliği kapsamında Kültür Merkezinde sahnelenen ‘Seni Unutmak İstemedim Ki’ adlı tiyatro oyununa Aksaraylılar yoğun ilgi gösterdi. Trajikomik öğelerin yer aldığı ve zaman zaman seyircilerin kahkahalarla tepki verdiği oyunda kadın erkek ilişkisi ele alındı. 11 yıllık evli bir çiftin içine düştükleri durumun anlatıldığı oyunda kadınların evlilikten beklentileri ve erkeklerin bu isteklerin ne kadarını doğru anlar sorularının cevapları oyunda esprili bir şekilde işlendi. Belediye Başkanı Evren Dinçer’in eşi Merve Dinçer, oyunu seyirciler arasında izledi. İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel’in izleyici olarak katıldığı oyun sonunda sanatçıların performansları ayakta alkışlandı.

AKSARAY

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:24
  • GÜNEŞ 07:49
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:40
  • AKŞAM 18:03
  • YATSI 19:23
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray’da OSB ocak ayı toplantısını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Aksaray’da OSB ocak ayı toplantısını gerçekleştirdi
Elektrik kontağından çıkan yangın evi yaktı
YEREL HABERLER Elektrik kontağından çıkan yangın evi yaktı
Barakadaki yangın az kalsın otomobili yakıyordu
YEREL HABERLER Barakadaki yangın az kalsın otomobili yakıyordu
Aksaray’da 72 yaşındaki adam otomobilde ölü bulundu
YEREL HABERLER Aksaray’da 72 yaşındaki adam otomobilde ölü bulundu
Başkan Evren Dinçer: “Şehirlerarası otobüs terminali şehrin aynasıdır”
YEREL HABERLER Başkan Evren Dinçer: “Şehirlerarası otobüs terminali ...
Aksaray’da köylerin yerüstü sulama tesisi tamamlanıyor
YEREL HABERLER Aksaray’da köylerin yerüstü sulama tesisi ...
Başkan Altınsoy: “İlk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy: “İlk günkü aşkla hizmet etmeye devam ...
Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Aksaray’da yakalanan 3 gaspçı tutuklandı
YEREL HABERLER Aksaray’da yakalanan 3 gaspçı tutuklandı
ASÜ kendi yaşıtı kamu üniversiteleri arasında 19 madalya ile ikinci oldu
YEREL HABERLER ASÜ kendi yaşıtı kamu üniversiteleri arasında 19 ...
Vali Ali Mantı: “Su tüketiminde daha dikkatli olmalıyız”
YEREL HABERLER Vali Ali Mantı: “Su tüketiminde daha dikkatli ...
Başkan Altınsoy: “Güçlü bir Türkiye olma yolunda hedefimiz 2023”
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy: “Güçlü bir Türkiye olma yolunda ...
Kuzeyboru Voleybol takımından 68 Aksaray Belediyespor'a destek
YEREL HABERLER Kuzeyboru Voleybol takımından 68 Aksaray ...
Dövüp, otomobile bindirdikleri Afgan'ı gasp eden 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Dövüp, otomobile bindirdikleri Afgan'ı gasp eden 3 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X