Yasa dışı canlı mühre ile ördek avına 13 bin 415 lira ceza

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Aksaray’da yasa dışı ‘canlı mühre’ yöntemiyle ördek avlayan 3 avcıya toplamda 13 bin 415 lira para cezası uygulandı.

Aksaray 112 Acil Çağrı Merkezine gelen yasa dışı av ihbarı üzerine harekete geçen Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınkaya jandarma ekipleri ile birlikte Altınkaya sınırları içerisinde bir araziye operasyon düzenledi. Operasyonda avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan 10 adet canlı mühre (ördek) ile avlanan 3 avcıyı yakaladı. Yapılan aramalarda avcıların yasa dışı 10 adet canlı mühre olarak kullandıkları ördeklere el konuldu. 3 avcıya toplamda 7 bin 800 TL tazminat cezası, 5 bin 615 TL idari para cezası olmak üzere toplamda 13 bin 415 TL cezai işlem uygulandı.

AKSARAY 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:24

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