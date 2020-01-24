Otobüs şoförü kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Aksaray'da belediye otobüsünde fenalaşarak kalp krizi geçiren yolcu otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.

Olay, 20 Ocak Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında Büyük Bölcek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TOKİ Sanayi seferini yapan Hakan Batak (45) idaresindeki otobüste ismi açıklanmayan bir yolcu aniden fenalaştı. Yolcunun kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine otobüs şoförü Hakan Batak güzergahın dışına çıkarak yolcuyu Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürdü. Otobüste yaşanan o anlar belediye otobüsündeki güvenlik kamerasına yansıdı. Hastanede tedavi altına alınan yolcunun tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Otobüs şoförü Hakan Batak, “Pazartesi günü saat 12 civarında beyefendinin birisi arkada kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdiği esnada bir bayan yardımcı oldu. Dörtlüleri yaktım, farları yaktım ve direk hastaneye gittim. Hastaneye gittim, acilin önünde indirdim. Durumu iyiymiş. Çıkarken beni sormuş. O şoföre çok çok selam söyleyin, teşekkür ederim demiş ve gitmiş evine” dedi.

AKSARAY 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:24

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