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Aksaray’da yardım seferberliği

İHA

Aksaraylılar Elazığ depremzedelerine yardımda bulunmak için seferber oldu.
Elazığ’da dün akşam 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Aksaray Belediyesi tarafından organize edilen yardım kampanyası çerçevesinde Elazığ’a adeta yardım yağdı. Duyurular, sosyal medya destekli paylaşımlar ve çağrılar sonrası Aksaray halkı tek yürek oldu. Vatandaşlar giyecek, battaniye, gıda, çocuk bezi, çocuk maması, genel ihtiyaç malzemeleri, elektronik eşya ve daha birçok malzeme ile Aksaray Belediyesine akın etti. Çocuklar da harçlıklarını kapıp belediyeye yardıma geldi. Gelen malzemeler Aksaray Belediyesinde toplanırken, 7’den 70’e tüm vatandaşlar yardıma sessiz kalmadı.

“Bizde Elazığlı vatandaşlarımızın yanındayız”
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, depremzedelere yardım için gösterilen teveccühe teşekkür etti. Başkan Dinçer, "Deprem sonucu vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Yaralı olan vatandaşlarımıza da acil şifalar temennisinde bulunuyoruz. Ülkemiz malum deprem bölgesinde yaşıyor. Bu tarz olayların yaşanması ülkemizde an meselesi. Bir tarafta bu deprem olayları kaçınılmazken diğer taraftan da ülkemizdeki bu yardımseverlik, bu kadirşinas, vatanperverlikte gördüğünüz gibi hat safhada. Tüm ülkemiz kenetlenmiş durumda bu yardımlar noktasında. Bizde Aksaray Belediyesi olarak, Aksaraylı olarak böyle bir yardım kampanyasını hemen başlattık. Aksaraylı hemşehrilerimiz çok büyük teveccüh gösterdiler. Gördüğünüz gibi etrafta yardımlar sel gibi belediyemize akıyor. Tırlarımızda şu an yükleniyor. Hızlı bir şekilde bu tırlarımızı yardım bölgesindeki vatandaşlarımıza ileteceğiz. Bu yardımları organize ederken oradaki yetkililerle de yakın temas kurduk. En çok ihtiyaç duyulan malzemelerin ne olduğu hakkında bilgiler aldık. Onu da vatandaşlarımıza burada ilettik. Aksaraylı vatandaşlarımıza bu yardımlarından dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Herkesten Allah razı olsun. Bizde Elazığlı vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.
Toplanan yardımlar tır ile bölgeye gönderilecek.

AKSARAY

25 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:48
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:41
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:24
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