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ASÜ hayvan hastanesi projesi GPD gündemine alındı

İHA

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi süreci devam ediyor. Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) 2020 bütçe yılı içerisinde, Hayvan Hastanesi projesini, Güdümlü Proje Desteği (GPD) kapsamına aldı.

ASÜ hayvan hastanesi projesi GPD gündemine alındı

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi süreci devam ediyor. Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) 2020 bütçe yılı içerisinde, Hayvan Hastanesi projesini, Güdümlü Proje Desteği (GPD) kapsamına aldı.
Konuya ilişkin GPD başlangıç toplantısı ASÜ Veteriner Fakültesinde gerçekleştirildi. Dekan Prof. Dr. Mustafa Cemal Darılmaz, güdümlü proje desteklerinin kalkınma açısından en önemli araçlardan birisi olduğunu belirtti. Amacın, bölgesel ve ulusal boyutta etki oluşturacak projelerin gerçekleşmesini sağlamak olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Darılmaz, güdümlü projenin, 2018 Fizibilite Desteği kapsamında, AHİKA tarafından desteklenen ve tamamlanan “Aksaray Üniversitesi Hayvan Hastanesi Yatırım Fizibilitesi” ile gündeme geldiğini vurguladı. “Aksaray Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Güdümlü Projesi”nin, bölgenin gelişmesine yönelik olarak önemli bir adım olduğunu belirten Darılmaz, AHİKA Yönetim Kurulu başta olmak üzere, katkıları için ilgili paydaşlara teşekkür etti. AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol da, düzenlenen toplantıda GPD’nin amaçları ve koşulları hakkında bilgilendirmeler yaptı. GPD ile bölgesel gelişmenin hızlandırılması, rekabet edebilirliğin güçlendirilmesi ve iş ortamının iyileştirilmesi hedefleniyor. Toplantıda, projenin yenilikçi öğelere sahip olması gerektiği, güdümlü projelere yüzde 75 oranında destek sağlanabileceği de bildirildi.
Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcıları ve AHİKA personelinin katılım sağladığı toplantıda, projede yer alacak ortak ve iştirakçilerin belirlenerek, Şubat ayı içerisinde “Mutabakat Toplantısı” yapılması kararlaştırıldı.

AKSARAY

27 Ocak 2020 Pazartesi

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