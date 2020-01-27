ATSO Başkanı Göktaş'tan destek çağrısı

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen deprem nedeniyle, bölgede yaşayan vatandaşlara yönelik yardım çağrısında bulundu.

Oda üyelerine mail, telefon, sms ve sosyal medya kanalları ile çağrıda bulunan Başkan Göktaş, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz günlerde içerisinde ülkemiz tarihinin en acı olaylarından birisini yaşadık. Elazığ ve Malatya illerimiz başta olmak üzere depremden etkilenen birçok şehrimizde vatandaşlarımız zor günler yaşamaktadır. Bu noktada Aksaray iş dünyasının öncü kuruluşu olarak üyelerimizden acil ihtiyaçlar için gerekli duyulan ısıtıcı, kullanılmamış giysi, kuru gıda, çocuk bezlerini odamız ile irtibat kurarak bugünden itibaren desteklerini iletmelerini önemle rica ediyoruz. Bugüne kadar ülkesinin ve vatandaşlarının yanında olan şehrimizin vatandaşları ve odamızın değerli üyeleri bu zor günlerde de üzerine düşeni fazlası ile yapacağına inancımız tamdır. Rabbim ülkemize ve milletimize böyle acılar bir daha yaşatmasın" dedi.

AKSARAY 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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