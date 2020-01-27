AKSARAY Belediye Başkanı Evren Dinçer'in çağrısı üzerine deprem bölgesi için toplanan yardımlar, 3 TIR'a yüklenip Elazığ'ı gönderildi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 'Haydi Aksaray Elazığ´ımız Üşümesin' diyerek halka yardım çağrısında bulundu. Çağrı üzerine duyarlı vatandaşlar, imkanları doğrultusunda battaniye, kışlık kıyafet, çocuk bezi, çocuk maması ve çeşitli gıda malzemelerini belediyeye getirdi. Yardım malzemeleri de 3 TIR'a yüklenip depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderildi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, şunları söyledi:

''Elazığ´da 6.8 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Ülkemiz ve milletimiz açısından çok üzücü bir olay. Deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Bütün dualarımız onlarladır. Tabi ülkemiz deprem bölgesinde deprem kuşağında bu gerçeklerle yaşıyoruz. Bu üzücü olay üzerine biz de Aksaraylılar olarak tüm vatandaşlarımızla Elazığ´a yardım konusunda kenetlendik. Vatandaşlarımız yardım konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Biz de Aksaray Belediyesi olarak buna vesile olamaya çalıştık.''



AKSARAY 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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