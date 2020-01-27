Aksaray'da 20 yıldır pazar arabasıyla hayvanlara yiyecek taşıyor

Aksaray'da 73 yaşındaki Metin Başpınar, 20 yıldır pazar arabasıyla sokak hayvanlarına yiyecek taşıyor.

Sokak hayvanlarına karşı aşırı sevgi duyan 73 yaşındaki Metin Başpınar, Aksaray'da 20 yıldır pazar arabasıyla sokak hayvanlarına yiyecek taşıyor. Şehirde belirli sokak ve caddelerde gezen Metin Başpınar, pazar arabasına kuşları için bayat ekmek ve buğday, köpek ve kediler için de gittiği kasaptan aldığı sakatatları koyarak yola çıkıyor. Şehrin belirli bölgelerinde gezen Başpınar, gittiği yerde kendisini bekleyen hayvanlara pazar arabasından aldıklarını çıkartarak hayvanları besliyor.

Hayvanlara karşı çok sevgisi olduğunu ifade eden Metin Başpınar, "Kent merkezinde 5 ayrı nokta belirledim. Oraların dışında şehrin tenha mahallelerinde de yerlerim var. O alanlara elimden geldiği kadar yiyecek bırakıyorum. Kasap arkadaşlarım sağ olsun, bana çok destek çıkıyor. Bu destekle işi yürütüyoruz. Anne ve babamın hayrına, ömrüm yettiği sürece yapacağım" şeklinde konuştu.

Hayvanların asla horlanmaması gerektiğini ve çok daha fazla şeyler yapılması gerektiğine dikkat çeken Başpınar, "5 kasapla anlaşmam var. Bir de tavukçu arkadaşım var, sağ olsun o da destek sağlıyor. Kuru mama indirimde olduğu zaman çokça alıyorum. Bunların hepsini sokak hayvanlarına veriyorum. Beslediğim hayvan sayısı değişiyor. Kış aylarında çobanlar da köpeklerini bırakıyor, onlar da geliyor. Onlara da bakıyorum. Her seferinde bu pazar arabasıyla yaklaşık 2530 kilogram bayat ekmek, kemik ve ciğer taşıyorum. Hayvanlara kuru mama veriyorum. Güvercinler için de iki haftada 50 kilogram buğday gidiyor" diye konuştu.

AKSARAY 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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