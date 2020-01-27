Aksaray Başkan Dinçer’in çağrısı ile Elazığ için tek yürek oldu

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Haydi Aksaray Elazığımız Üşümesin” diyerek tüm Aksaray halkına yardım çağrısında bulundu.

Aksaray Belediyesi Başkan Evren Dinçer’in talimatıyla Belediye Hizmet Binası ile Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü binasında yardım malzemelerini topladı. Ayrıca yapacakları yardımı getirecek durumu olmayan vatandaşlar için 444 55 68 çağrı merkezine haber vermeleri halinde malzemeleri araçlarla evlerinden alma imkânı sağlandı. Başkan Dinçer’in çağrısı üzerine harekete geçen Aksaraylı vatandaşlar depremzedelere yardım için belediyeye koştu. Depremzedelere ulaştırılmak üzere battaniye, kışlık kıyafet, çocuk bezi, çocuk maması ve her çeşit gıda malzemeleri tasnif edilerek Elazığ’a gönderilmek üzere tırlara yüklendi. Aksaraylı hayırsever vatandaşların, dernekler ve oda başkanlarının katkılarıyla kısa sürede toplanan yardımlar, 3 tıra yüklenerek Elazığlı depremzedelere ulaştırıldı.

Aksaraylı hayırseverlerin yardımlarının uğurlanması sırasında açıklama yapan Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, “Onların acısı bizim acımız” diyerek "Elazığ’da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ülkemiz ve milletimiz açısından çok üzücü bir olay. Deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Bütün dualarımız onlarladır. Tabi ülkemiz deprem bölgesinde deprem kuşağında bu gerçeklerle yaşıyoruz. Bu üzücü olay üzerine biz de Aksaraylılar olarak tüm vatandaşlarımızla Elazığ’a yardım konusunda kenetlendik. Vatandaşlarımız yardım konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiler. Biz de Aksaray Belediyesi olarak buna vesile olamaya çalıştık. Ben tüm Aksaraylı hemşehrilerimize bu kadirşinaslıkları ve yardım severliklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı Teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.

AKSARAY 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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