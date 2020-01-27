Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AKSARAY'da 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişi cornovavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı müşahade altına salınrı.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. Sağlık Müdürlüğü'de cornovavirüs şüphesi nedeniyle hastalanan 2 işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılıp, acil serviste tedbir amaçlı müşahade altına alındı. Hastane personelie hijyen maskesi dağıtıldı.

Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti.



AKSARAY 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:22

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