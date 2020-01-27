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Aksaray'da 9'u Çinli, 12 kişi coronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son hali

DHA

AKSARAY'da 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişi coronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı müşahade altına alındı. 

AKSARAY'da 9'u Çinli işçi 3'ü Türk 12 kişi coronavirüs şüphesiyle tedbir amaçlı müşahade altına alındı. 
Aksaray'ın Sultanhanı ilçesindeki Tuz Gölü'nde doğalgaz depolama tesisinde çalışan Çin uyruklu 2 işçi de baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayeti görüldü. Rahatsızlanan 2 işçiyle birlikte toplam 9 işçinin yaklaşık 5 gün önce ülkelerinden geldiği belirlendi. Bu bilgi İl Sağlık Müdürlüğü'ne bildirildi. Sağlık Müdürlüğü'de rahatsızlanan 2 işçinin yanı sıra diğer 7 Çinli işçi ile bu işçilerin tesislere ulaşımını sağlayan tur şirketindeki 3 kişi  tedbir amaçlı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 12 kişi acil serviste tedbir amaçlı müşahade altına alındı. Hastane personeline hijyen maskesi dağıtıldı. Sağlık Müdürlüğü yetkileri gerekli tahlil ve incelemelerin yapıldığını belirtti. 

AKSARAY

27 Ocak 2020 Pazartesi

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