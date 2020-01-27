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Aksaray Valisinden korona virüsü açıklaması Vali Ali Mantı: “Tedbir amaçlı gözlem altındalar, şu ...

İHA

Aksaray Valisi Ali Mantı, korona virüsü şüphesiyle hastanede gözlem altına alınan 10 Çinli turist ve kafilede bulunan Türk şoför ve rehber ile ilgili yaptığı açıklamada, "Tedbir amaçlı gözlem altındalar. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Aksaray Valisinden korona virüsü açıklaması Vali Ali Mantı: “Tedbir amaçlı gözlem altındalar, şu anda herhangi bir sıkıntı yok”

Aksaray Valisi Ali Mantı, korona virüsü şüphesiyle hastanede gözlem altına alınan 10 Çinli turist ve kafilede bulunan Türk şoför ve rehber ile ilgili yaptığı açıklamada, “Tedbir amaçlı gözlem altındalar. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok” dedi.
Edinilen bilgiye göre, Kapadokya bölgesine tur otobüsü ile gezmeye gelen Çinli turistlerin otobüsünde, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde Çinli bir turist aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Araçta bulunan 10 Çinli turist ve Türk şoför ile rehber olmak üzere 12 kişi ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye getirilen 12 kişi gözlem altına alınarak tetkikler başlatıldı.
Yaşananlar sonrası Aksaray Valisi Ali Mantı Valilikte İl Sağlık Müdürü Kerem Yeşildağ ile açıklama yaptı. Vali Mantı, endişeye yer olmadığını belirtere,“Bugün 16.15 sıralarında, Kapadokya turu kapsamında ilimiz Sultanhanı ilçesine gelen Çinli 10 kişilik turist kafilesinde, şoför ve rehberler birlikte 12 kişilik kafilede bir Çinli vatandaş öksürük şikayeti ile sağlık ocağına müracaat ediyor. Daha sonra diğer vatandaşlar da hep birlikte Eğitim Araştırma Hastanesine müracaat ediyorlar. Eğitim Araştırma Hastanemizde tedbir amaçlı gözlem altına alınıyorlar. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Özellikle sosyal medyada yayılan BOTAŞ Tuz Gölü depolama sahasındaki işçilerin başına böyle bir iş geldiği, böyle bir vaka olduğuyla ilgili haberler gerçek dışı. Tuz Gölü ile depolama sahası ile herhangi bir alakası yok. Sadece 10 Çinli vatandaş ve 2 Türk vatandaşımız şu anda tedbir amaçlı gözlem altında” dedi.
İl Sağlık Müdürü Yeşildağ ise, “Özellikle şunu belirtmek istiyoruz, bu yaptığımız sadece tedbir amaçlı. Çinli vatandaşlardan birisi öksürük ve ateş şikayeti, geldiği yeri de dikkate aldığımızda biz tedbir amaçlı müşahedeye aldık bunları. Bunların akciğer filminde, biliyorsunuz bunların akciğeri tutması gerekiyor. Akciğer filmleri normal. Tam kanlarını çektirdik, tam kanları da normal. Biz 24 saat bunları müşahede edeceğiz. Çünkü kanlarını aldık ve bakanlığımıza gönderdik. Bakanlığımızdan sonuçlar 24 saat içinde çıkacak. Çıktıktan sonra da biz bunları göndereceğiz, serbest bırakacağız. Çünkü müşahede altında tutuyoruz. Sonuçların da gelmesini bekliyoruz. Şu anda bir sıkıntı söz konusu değil. Vatandaşlarımıza şunu tavsiye ediyorum. Normal gribal enfeksiyonlarda olduğu gibi tedbir amaçlı sadece hijyene dikkat etmemiz lazım. Gribal enfeksiyonlarda yapmamız gereken ne ise aynı şekilde. Biz zaten bunları ve dünyanın gündeminde olduğu için bunları izole etmemiz ve tedbir amaçlı kontrol altında tutmamız gerekiyor ki bunlar seyahat ediyor. Burada biz şu anda durdurduk ve kontrol ediyoruz. Bunu da sonuçlandırmamız lazım, o yüzden vatandaşlarımız müsterih olsun. Sonuçlar çıktıktan sonra tekrar bilgilendireceğiz. Şu anda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil” şeklinde konuştu.

AKSARAY

27 Ocak 2020 Pazartesi

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