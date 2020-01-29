Aksaray’da 10 Çinli turist ve 2 Türk hastaneden çıktı

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesindeki tur gezisinde Çinli bir turistin aniden ateşlenerek fenalaşması ile ortaya çıkan ve ölümcül Korona virüsü şüphesiyle müşahede altına alınan 10 Çinli turist ve Türk şoför ile rehberden oluşan 12 kişilik kafile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından hastaneden gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 27 Ocak tarihinde Aksaray ve Nevşehir Kapadokya bölgesine tur otobüsü ile gezmeye gelen tur otobüsünde Çinli bir turist aniden ateşlenip fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çinli turistin fenalaştığını ve aşırı ateşlendiğini gören tur otobüsünün şoförü hemen Sultanhanı ilçesine girerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çok sayıda sağlık personeli kısa süre içerisinde fenalaşan turist ve beraberindeki 9 Çinli turist ve Türk şoför ile rehberi ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Çinli turistler burada korona virüsü şüphesi ile müşahede altına alınarak tetkikler başlatıldı.

Olayın ardından 24 saat sonra yapılan tetkiklerin sonuçları Sağlık Bakanlığınca açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aksaray'daki korona virüsü iddialarıyla ilgili açıklama yaparak, alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Bu kapsamda bir kişide ateş olduğunu ve hastada H1N1 (domuz gribi) çıktığını belirten Sağlık Bakanı Koca, Çinli turistlerin İstanbul'a gelerek ülkelerine döneceklerini söyledi. Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasının ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan özel bir bölümde müşahede altında tutulan 10 Çinli Turist ve 2 Türk olmak üzere 12 kişi hastaneden gönderildi.

AKSARAY 29 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:21

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