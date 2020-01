Ayakkabıyı deneyip, çaldılar

AKSARAY´da girdikleri apartmanda, daire kapılarının önündeki ayakkabıları deneyip, bir spor ayakkabıyı çalan Afganistan uyruklu Omit C. (18 ) ile S.O. (17), polis tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Ocak Salı günü saat 04.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Tanınmamak için başlarına kapüşon giyen Omit C. ve S.O., girdikleri 6 katlı apartmanda, daire önlerindeki ayakkabılardan kaliteli olanları giyip, denedi. Omit C., ayağına uyan yaklaşık 400 lira değerindeki spor ayakkabısını alıp, S.O. ile birlikte binadan ayrıldı. Şüphelilerin kapı önlerindeki ayakkabıları giyip deneme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Sabah uyandıklarında ayakkabının kapı önünde olmadığını fark eden daire sakini, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, 2 kişiyi kısa sürede yakaladı.

Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



