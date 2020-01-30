Üreticilere maaş artı sigortalı eğitim

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Üreticilere maaş artı sigortalı eğitim

İHA

Nüfusunun yüzde 80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da 4 kurum arasında imzalanan protokol ile tarım ve hayvancılık sektöründeki üreticilere maaş artı sigortalı ve sertifikalı eğitim verilecek.

Üreticilere maaş artı sigortalı eğitim

Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da 4 kurum arasında imzalanan protokol ile tarım ve hayvancılık sektöründeki üreticilere maaş artı sigortalı ve sertifikalı eğitim verilecek.
Tarım ve hayvancılığın son derece önemli ve verimli olduğu Aksaray’da Milli Eğitim Müdürlüğü, Ziraat Odası Başkanlığı, Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü arasında kalitenin artırılması, verimliliğin artırılması ve üreticilerin kazanması amaçlı eğitim protokolü imzalandı. Protokol kapsamında tarım ve hayvancılık sektöründe hizmet veren üreticilere açılan kurslarla eğitimler verilecek. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Ziraat Odası Başkanlığı Veteriner ekipleri tarafından verilecek eğitimlerde eğitim alan üreticilere İŞKUR tarafından günlük 30 TL para ödenecek. Ayrıca eğitim alan üreticiler sigortalanacak ve sonunda Tarım ve Orman Bakanlığında hibe ve destek almasını sağlayacak olan sertifikalar verilecek. Eğitimler, arı yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, sürü yönetimi, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, süt üretimi, süt hijyeni, süt sığırı yetiştiriciliği, küçük ve büyük baş hayvan yetiştiriciliği, kanatlı hayvan yetiştiriciliği gibi alanlarda eğitimler verilecek. 2014 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında bugüne kadar Aksaray’da 5 bin üreticiye eğitim verilirken, bunun 2 katına çıkarılması hedefleniyor.

“Günlük 30 TL cep harçlığı, sigorta artı sertifika”
İŞKUR İl Müdürü Mahmut Akkuş, eğitim alan üreticilere hem cep harçlığı verileceğini hem de sigortalanacaklarını belirterek, “Daha nitelikli tarımsal faaliyetlerin gerçekleşmesi, hiç şüphesiz ki tarımdaki insan kaynakları varlığının iyi planlanması neticesinde gerçekleşecektir. Bu doğrultuda Aksaray Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Tarım İl Müdürlüğümüz, İŞKUR, Ziraat Odamız ile iş birliği içinde özellikle kırsal alanda yaşayan dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan hem kadınlara hem de gençlere yönelik mesleki becerilerinin artırılması, girişimci yönlerinin kazandırılması ve istihdama dahil edilmesi amacıyla gençlerimizin ve kadınlarımızın eğitimlerini önemseyen bir protokole bugün imza atıyoruz. Katılan kursiyerlerimize İŞKUR olarak günlük 30 TL cep harçlığı ile iş kazası ve meslek hastalığı genel sağlık sigortası yapılacak. Bir taraftan mesleki deneyim kazanacaklar, bir taraftan da cep harçlığı ve sigortaları olacak. Ayrıca sertifikalandırılacaklar” diye konuştu.

“387 kursta 5 bin kişiye eğitimler verildi”
Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, 5 yılda 5 bin üreticiye eğitim verildiğini belirterek, “Bakanlığımızın “Tarımsal Nüfus Gençleşiyor ve Sürü Yöneticisi Benim” projeleri kapsamında 2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığımız ile imzalamış olduğu protokol kapsamında tarımsal üretim yapan çiftçilerimize kurslar açmaktayız. Buradaki amacımız şu, çiftçilerimize bu kurslar sonucunda hem üretimlerini artırmak, hem destek sağlamak ve aynı zamanda da gelir kaynağı oluşturmak istiyoruz. Son 5 yılda yaklaşık 387 kursta 5 bin kişiye eğitim verip belgelendirdik. Bu belgelerle çiftçilerimiz hem projelere başvurarak artı puan alıyorlar, hem de desteklemelere başvurabiliyorlar. İnşallah protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Tarım ve hayvancılıkta eğitimle kalite ve verimlilik arttı”
Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, eğitimlerin son derece önemli olduğunu belirterek, eğitimin verimliliği ve kaliteyi artırdığını söyledi. Başkan Koçak, “Üreticilerimizin daha kaliteli, daha verimli sahada çalışma yapabilmesi için teknik bilgi vereceğiz. Bunun da ülke tarımına ciddi şekilde katkı sağlayacağına inandığımız için biz Aksaray olarak her zaman eğitime önem veriyoruz. Geleceğimiz için de eğitimleri sürdüreceğiz. Eğitim, tarım ve hayvancılıkta verimliliği ciddi şekilde artırıyor. Son yıllarda verdiğimiz eğitim ile birlikte Aksaray tarım ve hayvancılıkta ciddi şekilde ilerlemiştir. Türkiye ortalamasında da en üst düzeye çıkmıştır” dedi.

“Eğitim alan üreteci sayısını ikiye katlayacağız”
Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ise, “Bir protokol neticesinde tarım ve hayvancılıkta çalışanlarımızın daha nitelikli hale getirilmesi için yaptığımız protokol ile inşallah hem çalışanlarımızın eğitimlerine katkı sunacağız, hem de İŞKUR vasıtası ile bunlara bir maddi destek sağlayacağız. 2014 yılında imzalanan protokol ile yaklaşık 5 bin kişi sertifika aldı. İnşallah biz bunu ikiye katlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından 4 kurum arasındaki protokol imzalandı. Önümüzdeki haftalarda eğitim kurslarının açılarak eğitimlerin başlaması planlanıyor.

AKSARAY

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ayakkabıyı deneyip, çaldılar
YEREL HABERLER Ayakkabıyı deneyip, çaldılar
Aksaray’da 10 Çinli turist ve 2 Türk hastaneden çıktı
YEREL HABERLER Aksaray’da 10 Çinli turist ve 2 Türk hastaneden çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X