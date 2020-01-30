Aksaray’da iş birliği protokolü imzalandı

2014 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının “ Tarımsal Nüfus Gençleşiyor ve Sürü Yöneticisi Benim" projeleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde tüm Türkiye’de tarım ve hayvancılık kursları açılmaya devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, Aksaray Ticaret Borsası, Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Ziraat Odası Başkanlığı ile tarım ve hayvancılık ile ilgili mesleki yeterlilik eğitimi amaçlı kursların düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, “Yine farkındalıklı projeler yaratarak il müdürlerimiz ve STK Başkanlarımız ile Aksarayımızda tarım ve hayvancılık alanında hizmet veren üreticilerimizin daha bilinçli, ilmi ve fenni teknolojileri yakından takip ederek bilgilenmeleri için birçok projede yer aldık. İl Tarım ve Orman Müdürümüz, İl Milli Eğitim Müdürümüz, İŞKUR İl Müdürümüz, Aksaray Ticaret Borsamız, Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanımız ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği başkanımız ile çiftçiye dokunan projeler üretmeye devam edeceğiz. 2020 yılında da mesleki yeterlilik eğitimlerine ağırlık vererek bu gün iş birliği protokolünü imzalıyoruz. Protokolün başta üreticilerimize, ilimiz tarım ve hayvancılığına, ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyor, saygılar sunuyorum” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “İlimiz de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü, Aksaray Ticaret Borsası, Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve diğer birlik başkanları ile ortaklaşa imzalanan protokoller kapsamında 2014 yılından beri eğitim kursları düzenlenmekte olup son 5 yılda 387 adet açılan kursla 5012 kişi belge sahibi yapılmıştır. Bu belgelerle çiftçilerimiz hem Bakanlık projelerine başvurduğunda artı puan almakta ve bazı tarımsal destekler sadece alınan kurs belgeleri sayesinde ödenmektedir. Bu kurslardaki amacımız çiftçilerimizi tarım ve hayvancılıktaki yeni tekniklerle buluşturmak üretimi artırmak, alternatif gelir kaynakları oluşturmak, sürdürülebilir bir tarım ve hayvancılık politikası meydana getirmektir. Ben bu kurslara her zaman için destek veren Aksaray Ticaret Borsası Başkanımıza, Aksaray Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanımıza, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Mesleki yeterlilik eğitimi amaçlı kursların düzenlenmesine ilişkin iş birliği protokolünün imzalanmasının ardından tören son buldu.

AKSARAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:20

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