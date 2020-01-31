Aksaraylı çiftçilerden Elazığ’a ısıtıcı yardımı

Elazığ’da yaşanan depremin ardından kente ülkenin dört bir yanından yardım kampanyası yapılırken, Aksaraylı çiftçilerde kış mevsimi nedeniyle Elazığ’a elektrikli ısıtıcı desteğinde bulundu.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası tüm Türkiye’de olduğu gibi Aksaray’da da yardım kampanyaları sürüyor. Ziraat Odası Başkanlığı, deprem nedeniyle Aksaray’da bulunan kayıtlı 30 bine yakın çiftçiye sosyal medya ve diğer kollardan destek çağrısında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Aksaraylı çiftçiler, ülke genelinde birçok gıda ve ihtiyaç yardımının yapılması üzerine elektrikli ısıtıcı gönderme kararı aldı. 1 gün boyunca süren kampanya çerçevesinde elektrikli ısıtıcısını alan çiftçiler Ziraat Odası Başkanlığına getirdi. Burada toplanan yüzlerce elektrikli ısıtıcı İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. AFAD ise sobaları kısa sürede Elazığ’a ulaştırdı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde bir toplum olduğuna dikkat çekerek, Allah korusun bu tür doğal afetler tüm dünyanın, tüm şehrin başına gelebilir. Bu tür doğal afetlerde önce Allah, sonra da birbirimizden başka kimsemiz yok. Deprem sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu ve devletimiz başta olmak üzere tüm imkanlarını seferber ederek Elazığlı kardeşlerimizin yanında olduk. Gördük ki tek yumruk gibi toplandık ve ülkenin en ücra köşesinden bile destek ve yardım yağdı elhamdülillah. Devletimiz tüm imkanlarını seferber etti. Keşke olmasaydı böyle acı bir afet. Ama Allah’tan gelen. Bizde Ziraat Odası ve çiftçilerimiz olarak mevsim şartları gereği elektrikli ısıtıcı göndermek istedik. Çiftçilerimizle bir kampanya yapıp yüzlerce elektrikli ısıtıcıyı Elazığ’a gönderdik. Allah’ım bir daha böyle bir şey yaşatmasın” dedi.

AKSARAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:20

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