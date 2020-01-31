Aksaray’da soba zehirlenmesi

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Aksaray’da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Hürriyet Mahallesi 4776. Sokak'ta bulunan ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aslıhan S. (18) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah ailesi tarafından yarı baygın halde bulunan Aslıhan Ş., çağrılan ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Aslıhan S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AKSARAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:20

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