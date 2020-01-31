ASÜ Rektörü Şahin: “Hedef, çevre duyarlılığı yüksek gençler yetiştirmek”

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin, çevre konusunun pek çok disiplinin kesiştiği bir konumda bulunduğunu belirterek, sorunları çözmek adına yapılan her çalışmanın son derece kıymetli olduğunu söyledi.

“Gençlerde SosyalEkolojik Sistem Yaklaşımı ile Ekolojik Okuryazarlığın Geliştirilmesi” isimli projenin açılış toplantısının ardından gerçekleştirilen sertifika töreninde konuşan Rektör Şahin, kendi akademik çalışma alanının da çevre politikaları olduğunu anımsattı. Çevre konusunun, başta biyologlar olmak üzere pek çok disiplinle kesişen bir alan olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Şahin, “Yollarımız hem akademik kariyer anlamında, hem de literatürde pek çok farklı disiplinden akademisyenle kesişti. Bu toplantıdan ve projeden güzel çıktılar oluşacağına inanıyoruz. Çevrenin, görünen gelecekte akademinin farklı disiplinlerinin gündeminde olacağını biliyoruz. Siyaset bilimciler meselenin politik kısmına, çevre mühendisleri teknik kısmına, biyologlar canlılar âlemiyle ilgili kısmına, Hukukçular meselenin hukuki kısmına eğilecekler” dedi.

Çevre hususunun dirsek teması içinde iş yapmayı gerektiren bir özelliğinin olduğuna da değinen ASÜ Rektörü, projenin içinde farklı ülkelerden katılımcıların olmasının, meselenin uluslararası boyutunun konuşulabilmesi ve anlaşılabilmesi açısından çok değerli olduğunu da söyledi.

“Gençlerde SosyalEkolojik Sistem Yaklaşımı ile Ekolojik Okuryazarlığın Geliştirilmesi” projesinin, ASÜ’de bu alanda hibe almaya hak kazanan ilk proje olduğunu belirten Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. İbrahim Örün, çalışmanın stratejik ortaklık esasına dayandığını kaydetti. Prof. Dr. Örün, “Amacımız, sosyalekolojik sistem yaklaşımları uygulayarak çevre konusunda daha eğitimli, daha duyarlı gençlerin yetiştirilmesi ve yenilikçi uygulamaların geliştirilmesidir. Projede, ASÜ ile birlikte Gazi Üniversitesi, bir enstitü, üç sivil toplum kuruluşu ve Bulgaristan, İspanya, Almanya ve İtalya’dan katılımcılar yer alıyor. Projenin nasıl ilerleyeceğini, fikri çıktıların neler olabileceğini, görev dağılımlarını ve zamanlama gibi hususları konuştuğumuz açılış toplantımız tamamlandı. Benzeri toplantılar devam edecek” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından Rektör Şahin, tüm proje ekibine başarılar diledi ve katılımcılara sertifikalarını takdim etti.

AKSARAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:20

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