Kar mesaisinde çalışan personele sıcak çorba

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kar mesaisinde çalışan personele sıcak çorba

İHA

Aksaray Belediyesi ekipleri, her yağış öncesinde olduğu gibi gece etkisini gösteren kar yağışı sonrası yolları açık tutmak için çalışma gerçekleştirdi.
Aksaray Belediyesi ekipleri, gece etkisini gösteren kar yağışı sonrası herhangi bir olumsuzluğa geçit vermemek ve sabah işe gidecek vatandaşlar için yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yaptı. Kar yağışının hemen ardından iş makineleri, greyderler, kar küreme ve tuzlama aracı ile ana arter yollar başta olmak üzere birçok yolda çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yoğun mesaisi sonucu çalışmanın büyük bir kısmı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tamamlandı. Aksaray Belediyesi, gece tüm hatları ile sahada çalışan personeli unutmadı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Mobil Çorba Aracı, personellerin çalıştığı noktalarda çorba dağıtımı gerçekleşti. Çalışan ekipler, kendilerine ikram edilen çorbaları afiyetle içti.

AKSARAY

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kara saplanan otobüste mahsur kalan 48 kişiyi AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Kara saplanan otobüste mahsur kalan 48 kişiyi AFAD ...
ASÜ Rektörü Şahin: “Hedef, çevre duyarlılığı yüksek gençler yetiştirmek”
YEREL HABERLER ASÜ Rektörü Şahin: “Hedef, çevre duyarlılığı yüksek ...
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri polis sorgusunda yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri ...
Suriye'de yakalanan DEAŞ’lı Aksaray'da tutuklandı
YEREL HABERLER Suriye'de yakalanan DEAŞ’lı Aksaray'da tutuklandı
Aksaray’da soba zehirlenmesi
YEREL HABERLER Aksaray’da soba zehirlenmesi
Aksaraylı çiftçilerden Elazığ’a ısıtıcı yardımı
YEREL HABERLER Aksaraylı çiftçilerden Elazığ’a ısıtıcı yardımı
ATSO Başkanı Göktaş üyelere çalışmaları anlatıyor
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Göktaş üyelere çalışmaları anlatıyor
Aksaray’da iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Aksaray’da iş birliği protokolü imzalandı
Ayakkabıyı deneyip, çaldılar
YEREL HABERLER Ayakkabıyı deneyip, çaldılar
Üreticilere maaş artı sigortalı eğitim
YEREL HABERLER Üreticilere maaş artı sigortalı eğitim
Aksaray’da 10 Çinli turist ve 2 Türk hastaneden çıktı
YEREL HABERLER Aksaray’da 10 Çinli turist ve 2 Türk hastaneden çıktı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X