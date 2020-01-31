Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı kadın tutuklandı

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ALMANYA´dan yasa dışı yollarla Suriye´ye gidip, terör örgütü DEAŞ´a katılan Hatice K. (27) Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), tarafından Suriye´de yakalanarak nüfusa kayıtlı olduğu Aksaray´a getirildi. Hatice K., sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Aksaray nüfusuna kayıtlı Hatice K., 2014 yılında Almanya´dan yasa dışı yollarla Suriye´ye giderek, terör örgütü DEAŞ´a katıldı. Örgütün çeşitli kademelerinde görev alan Hatice K., MİT tarafından Suriye´de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aksaray´a getirilerek, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü´ne teslim edilen Hatice K.'nin alınan ifadesinde DEAŞ terör örgütü hakkında önemli bilgiler verdiği öğrenildi. Hatice K., sevk edildiği Aksaray Adliyesi´nde, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



AKSARAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:20

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