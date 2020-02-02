ATSO Başkanı Göktaş Ocak ayı faaliyetlerini değerlendirdi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, 2020 yılı Ocak Ayı ATSO faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

ATSO Başkanı Göktaş, 2020 yılının ilk ayını geride bıraktıklarını belirterek, “Yeni bir yıl yeni bir anlayış ve yeni bir dönem diyerek girdiğimiz bu yılda ilk olarak oda üyelerimizi ziyaret ederek sorunlarını, beklentilerini dinleyerek rapor haline getirdik. Bu yıl yapacağımız bu ziyaretlerimiz her ay düzenli olarak gerçekleşecek ve 2020 yılı sonunda tüm sorunlar ve çözüm önerileri rapor haline getirilecektir. Ocak ayı içerisinde TOBB Aksaray Kadın Girişimciler Kurulumuz ile birlikte Kız Kardeşim Projesinin temellerini attık. Proje kapsamında Aksaray’daki Kadın Girişimcilerimize önümüzdeki aylar içerisinde yenilikler ve mesleki gelişimi artırıcı çalışmalar getirilecektir. Organize Sanayi Bölgemizdeki yola cepheli 8 adet parselin açık artırma usulü ile ihalesini gerçekleştirerek şehrimizin yatırımlarını artırma imkanımız oldu” dedi.

ATSO içerisinde çok amaçlı kullanılabilecek yeni bir toplantı salonu inşa edildiğini ifade eden Başkan Göktaş, “Bu salonumuzun açılışı önümüzde haftalar içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile gerçekleşecek. Odamızın elektrik ihtiyacını kendimiz karşılayalım diyerek hizmet binamız arkasındaki boş alana yenilenebilir enerji santrali kurulması noktasında projemizi tamamladık. Ankara’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi' açılış programına katıldıktan sonra TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İzzet Güven, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Yunus Elitaş’a ziyaretler gerçekleştirerek şehrimiz adına görüş alışverişinde bulunduk. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde ilimizdeki basın mensubu arkadaşlarımızla bir araya gelerek onların bu güzel gününü birlikte kutladık. Son olarak içimizi acıtan ve yüreğimizi dağlayan Elazığ ve Malatya depreminde zor günler geçiren kardeşlerimize yönelik destek çağrısı yaparak yardım tırımızı ve maddi yardımları kardeşlerimize ulaştırdık” diye konuştu.

AKSARAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:20

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