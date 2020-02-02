ATSO Başkanı Göktaş Ocak ayı faaliyetlerini değerlendirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ATSO Başkanı Göktaş Ocak ayı faaliyetlerini değerlendirdi

İHA

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, 2020 yılı Ocak Ayı ATSO faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

ATSO Başkanı Göktaş Ocak ayı faaliyetlerini değerlendirdi

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Göktaş, 2020 yılı Ocak Ayı ATSO faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.
ATSO Başkanı Göktaş, 2020 yılının ilk ayını geride bıraktıklarını belirterek, “Yeni bir yıl yeni bir anlayış ve yeni bir dönem diyerek girdiğimiz bu yılda ilk olarak oda üyelerimizi ziyaret ederek sorunlarını, beklentilerini dinleyerek rapor haline getirdik. Bu yıl yapacağımız bu ziyaretlerimiz her ay düzenli olarak gerçekleşecek ve 2020 yılı sonunda tüm sorunlar ve çözüm önerileri rapor haline getirilecektir. Ocak ayı içerisinde TOBB Aksaray Kadın Girişimciler Kurulumuz ile birlikte Kız Kardeşim Projesinin temellerini attık. Proje kapsamında Aksaray’daki Kadın Girişimcilerimize önümüzdeki aylar içerisinde yenilikler ve mesleki gelişimi artırıcı çalışmalar getirilecektir. Organize Sanayi Bölgemizdeki yola cepheli 8 adet parselin açık artırma usulü ile ihalesini gerçekleştirerek şehrimizin yatırımlarını artırma imkanımız oldu” dedi.
ATSO içerisinde çok amaçlı kullanılabilecek yeni bir toplantı salonu inşa edildiğini ifade eden Başkan Göktaş, “Bu salonumuzun açılışı önümüzde haftalar içerisinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımı ile gerçekleşecek. Odamızın elektrik ihtiyacını kendimiz karşılayalım diyerek hizmet binamız arkasındaki boş alana yenilenebilir enerji santrali kurulması noktasında projemizi tamamladık. Ankara’da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirilen 'Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi' açılış programına katıldıktan sonra TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İzzet Güven, Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürü Yunus Elitaş’a ziyaretler gerçekleştirerek şehrimiz adına görüş alışverişinde bulunduk. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde ilimizdeki basın mensubu arkadaşlarımızla bir araya gelerek onların bu güzel gününü birlikte kutladık. Son olarak içimizi acıtan ve yüreğimizi dağlayan Elazığ ve Malatya depreminde zor günler geçiren kardeşlerimize yönelik destek çağrısı yaparak yardım tırımızı ve maddi yardımları kardeşlerimize ulaştırdık” diye konuştu.

AKSARAY

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı kadın tutuklandı
YEREL HABERLER Suriye'de yakalanan DEAŞ'lı kadın tutuklandı
Kar mesaisinde çalışan personele sıcak çorba
YEREL HABERLER Kar mesaisinde çalışan personele sıcak çorba
Kara saplanan otobüste mahsur kalan 48 kişiyi AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Kara saplanan otobüste mahsur kalan 48 kişiyi AFAD ...
ASÜ Rektörü Şahin: “Hedef, çevre duyarlılığı yüksek gençler yetiştirmek”
YEREL HABERLER ASÜ Rektörü Şahin: “Hedef, çevre duyarlılığı yüksek ...
Kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri polis sorgusunda yakalandı
YEREL HABERLER Kesinleşmiş hapis cezası bulunan uyuşturucu taciri ...
Suriye'de yakalanan DEAŞ’lı Aksaray'da tutuklandı
YEREL HABERLER Suriye'de yakalanan DEAŞ’lı Aksaray'da tutuklandı
Aksaray’da soba zehirlenmesi
YEREL HABERLER Aksaray’da soba zehirlenmesi
Aksaraylı çiftçilerden Elazığ’a ısıtıcı yardımı
YEREL HABERLER Aksaraylı çiftçilerden Elazığ’a ısıtıcı yardımı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X