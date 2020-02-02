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Sultanhanı Kervansarayı'na Uzakdoğulu turistlerden yoğun ilgi

İHA

Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde bulunan dünyanın ayakta kalmış 800 yıllık en büyük Selçuklu Kervansarayı olan Sultanhanı, Uzakdoğulu turistlerden yoğun ilgi görüyor.
Çin’de yayılmaya başlayan korona virüsüne ve kış mevsimine rağmen Sultanhanı Kervansarayı, Uzakdoğulu turistler ağırlıkta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Profesyonel turist rehberi Fatih Aydoğmuş, Çin’de görülen korona virüsünün ülkemizin gözde turizm merkezi Kapadokya ve Sultanhanı’nda çok fazla bir etkisinin olmayacağını söyledi. Aydoğmuş, “Bu son dönemde çıkan korona virüsü hakkında turistler geliyor mu, gelmiyor mu gibi bazı sorular var. Bildiğiniz üzere zaten Çin Hükümeti artık çıkışları yasakladığı için tabii ki bizim turlarımızda da bir iptal söz konusu. Sadece kendi acentem adına konuşmuyorum, çoğu acentelerde Çinli gruplar artık bir süre gelmeyecek. Bu olay üstü kapanana kadar, yani bir çözüm bulunana kadar. Şuan zaten çoğu eyalet karantina altında. İptaller var doğrudur, kesinlikle doğrudur ama nedir, Uzakdoğu ülkeleri, diğer ülkelerden gelen insanlar hala gelmeye devam ediyor. Şuan olumsuz bir şey yok, sadece Çin’den gelen turistlerin sayısında tabii ki bir azalma olacak ama diğer turistlerde herhangi bir sıkıntı yok. Biz de maskeleri takıyoruz. Önlem amaçlı takıyoruz, yani ne kadar önlem olur bilmiyoruz ama en azından turistler de takıyor. Zaten gelenler de hepsi olmasa da biraz bilinçli olanlar en azından kullanıyoruz. Onlara da söylüyoruz. Ne olur ne olmaz diye bu şekilde bir önlem almaya çalışıyoruz. Ama turistler zaten kış dönemi fazla sezon yoğun olmuyor, yine Uzakdoğu ülkelerinden gruplarımız mevcut. Sadece Çin’den gelen gruplarda biraz azalma mevcut, o da olağan bir durum zaten. İnşallah en kısa sürede bu durum normale döner, düzelir, bir çözüm üretilir” dedi.
Sultanhanı’nda yaşayan İsmail Tosun da, Sultanhanı Kervansarayı'na ilginin yoğun olduğunu belirterek, “Sultanhanı’nda kış dönemi olmasına rağmen yine turist yoğunluğu yaşanmakta. Genellikle Uzakdoğulu, Japon, Kore, Vietnam ve Avrupalı ülkeler yoğunlukta. Kapadokya’nın girişi olan Sultanhanı turistler için en önemli uğrak noktası. Çin’de çıkan korona virüsünün Sultanhanı turizmine çok fazla bir etkisi olmadı. Yine turistler gelmeye devam ediyor ve yoğunlukta oldukça yaşanmakta. Dünyada isim yapmış bir yer olan Sultanhanı turistler için en önemli uğrak noktası oluyor ve turistler bolca fotoğraf çektiriyor” diye konuştu.
Sultanhanı Kervansarayı'nı gezmeye gelen Ramazan Biçim ise, “İstanbul’dan geliyoruz. Buraya gezme amaçlı geldik. İnternet sitesinde Sultanhanı’nın restore edildiğini duydum. Baktım güzel bir yere benziyordu geldim. Gayet güzel restore edilmiş. Genelde böyle yerler atıl vaziyette durduğu için harabe şeklinde ama aslına sadık kalınmış, gayet güzel, severek gezdik. Şimdi Çatalhüyük tarafına gideceğiz bu yol üzerinden” şeklinde konuştu.

AKSARAY

30 Ocak 2020 Perşembe

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