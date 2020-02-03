Turistlerin Aksaray Güzelyurt’ta tarih gezisi ve kayak eğlencesi

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde kar kalınlığı 50 santimetreye kadar ulaşırken, tarihi mirası ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ilçeye gelen turistler kayak yapıp eğlendi.

Aksaray’ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürürken, birçok tarihi mirası bünyesinde barındıran Güzelyurt ilçesinde kartpostallık görüntüler oluştu. Kar kalınlığının yaklaşık 50 santimetre kadar ulaştığı ilçede karayolları ve belediye ekipleri de yoğun şekilde yol açma çalışması yapıyor. Birçok tarihi mirası bünyesinde barındıran ve yerli ve yabancı turistlerden de yoğun ilgi gören Güzelyurt ilçesinde yabancı turistlerin kayak keyfi de renkli görüntüler oluşturdu. Dağlık bölgelerde ayaklarına taktıkları kayaklarla yol kenarında kayak yapan yabancı turistler, hem tarihin hem de kış sporu olan kayağın tadını çıkardı.

AKSARAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:20

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