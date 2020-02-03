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Başkan Altınsoy: “Güçlü ve geleceği aydınlık bir Türkiye’nin tek teminatı AK Parti’dir”

İHA

AK Parti'nin tek muhatabı ve hesap vereceği noktanın milletin olduğunu belirten Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Güçlü ve geleceği aydınlık bir Türkiye'nin tek teminatı AK Parti'dir. Üstlendiğimiz sorumluluğun ve verdiğimiz sözün gereği olarak, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Başkan Altınsoy: “Güçlü ve geleceği aydınlık bir Türkiye’nin tek teminatı AK Parti’dir”

AK Parti’nin tek muhatabı ve hesap vereceği noktanın milletin olduğunu belirten Aksaray İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, “Güçlü ve geleceği aydınlık bir Türkiye’nin tek teminatı AK Parti’dir. Üstlendiğimiz sorumluluğun ve verdiğimiz sözün gereği olarak, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi.
AK Parti ile Türkiye’nin geçen 17 yılda demokraside ve ekonomide kat ettiği büyük mesafenin ardından, dünyada çok farklı bir yere geldiğini vurgulayan Hüseyin Altınsoy, “Ülke olarak artık küresel sistemin birinci liginde mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu. İç ve dış güçlerin tüm engellemelerine rağmen Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz çalıştıklarını aktaran Altınsoy, “Bizim tek muhatabımız ve hesap merciimiz milletimizdir. Bu anlayışla kimin ne dediğine değil, sadece milletimizin bize hangi istikameti gösterdiğine bakıyoruz. Üstlendiğimiz sorumluluğun ve verdiğimiz sözün gereği olarak, Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bizi kimse bu hedefimizden geri çeviremez” dedi.
Eski Türkiye’nin alışkanlıkları ile bugünkü büyük ve güçlü Türkiye’yi yönetebilmenin mümkün olmadığını kaydeden Altınsoy, “Bu gerçek bizi her alanda yeni anlayışlar, yeni stratejiler, yeni yöntemler geliştirmeye mecbur bırakıyor. Tarihimize, medeniyetimize, kültürümüze, sahip olduğumuz kadim mirasa sahip çıkarken, sınırlarımız içinde yaptıklarımızı ve sınırlarımız dışında yürüttüğümüz çalışmaları da tüm dünyaya en doğru şekilde anlatmakla mükellefiz. Bugün, Batı ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde sürekli ve sistematik bir şekilde Türkiye aleyhinde kamuoyu oluşturma gayretleri olduğunu biliyoruz. Dünyanın tüm güçlerinin cirit attığı yerlerde, Türkiye en temel haklarını savunmak için varlık gösterdiğinde, âdeta kıyamet kopartılıyor. Tüm bunlara rağmen, üstlendiğimizin sorumluğun gereği olarak tecrübe ve bilgi birikimi ile dünyaya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkemizi hedeflerine ulaştıracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

AKSARAY

30 Ocak 2020 Perşembe

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