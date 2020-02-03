Aksaray’da “Duman 9” operasyonunda 28 adrese operasyon

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Aksaray’da “Duman 9” operasyonu kapsamında 28 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenleyen polis 103 kilogram kıyılmış tütün ele geçirirken, 8 iş yeri sahibine idari işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı talimatı ile 81 ilde gerçekleştirilen “Duman 9” operasyonu kapsamında Aksaray’da da belirlenen 28 ayrı iş yerine operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda iş yerlerinde yapılan aramalarda 103 kilo 800 gram kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili Ş.G. (47), V.A. (21), İ.K. (45), F.Y. (50), M.K. (27), Y.T. (22), M.U. (53), H.T. (38) olmak üzere 8 iş yeri sahibine idari işlem yapıldı.

AKSARAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:20

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