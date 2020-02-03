Aksaray’ın adını Küçük Kızlar Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonluğuna taşıdı

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Aksaray Belediyesi Bayan Hentbol Takımı, Küçük Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonasında finalde Üsküdar Belediyespor'u 1715 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Ligde başarılı bir dönem geçiren Aksaray Belediyesi Bayan Hentbol Takımı, elde ettiği başarıları dönemi Türkiye Şampiyonluğuna ulaşarak taçlandırdı. Bu başarıya ulaşılmasında Belediye Başkanı Evren Dinçer’in maddi manevi çok büyük desteklerinin olduğunu belirten takım yöneticileri Başkan Dinçer’e teşekkür etti. Hentbol takımı yöneticileri, “Başkanımız oyuncu kızlarımızla sık sık görüşerek onlara moral ve motivasyon verdi. Takımımızın da maddi ihtiyaçlarını tam olarak karşıladı. Kızlarımız başkanımızın vermiş olduğu destek ile bizleri mahcup etmeyerek Türkiye Şampiyonluğunu elde ettiler” dedi.

AKSARAY 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:20

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