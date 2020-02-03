Aksaray’ın adını Küçük Kızlar Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonluğuna taşıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aksaray’ın adını Küçük Kızlar Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonluğuna taşıdı

İHA

Aksaray Belediyesi Bayan Hentbol Takımı, Küçük Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonasında finalde Üsküdar Belediyespor'u 1715 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Aksaray’ın adını Küçük Kızlar Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonluğuna taşıdı

Aksaray Belediyesi Bayan Hentbol Takımı, Küçük Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonasında finalde Üsküdar Belediyespor'u 1715 yenerek Türkiye şampiyonu oldu.
Ligde başarılı bir dönem geçiren Aksaray Belediyesi Bayan Hentbol Takımı, elde ettiği başarıları dönemi Türkiye Şampiyonluğuna ulaşarak taçlandırdı. Bu başarıya ulaşılmasında Belediye Başkanı Evren Dinçer’in maddi manevi çok büyük desteklerinin olduğunu belirten takım yöneticileri Başkan Dinçer’e teşekkür etti. Hentbol takımı yöneticileri, “Başkanımız oyuncu kızlarımızla sık sık görüşerek onlara moral ve motivasyon verdi. Takımımızın da maddi ihtiyaçlarını tam olarak karşıladı. Kızlarımız başkanımızın vermiş olduğu destek ile bizleri mahcup etmeyerek Türkiye Şampiyonluğunu elde ettiler” dedi.

AKSARAY

30 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:44
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:45
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aksaray’da aranan 47 yıl hapis cezası olan firari şahıs Mersin’de yakalandı
YEREL HABERLER Aksaray’da aranan 47 yıl hapis cezası olan firari ...
Aksaray’da yabancı uyruklu kaçakçılara operasyon: 3 sınır dışı
YEREL HABERLER Aksaray’da yabancı uyruklu kaçakçılara operasyon: 3 ...
Aksaray’da “Duman 9” operasyonunda 28 adrese operasyon
YEREL HABERLER Aksaray’da “Duman 9” operasyonunda 28 adrese ...
Başkan Altınsoy: “Güçlü ve geleceği aydınlık bir Türkiye’nin tek teminatı AK Parti’dir”
YEREL HABERLER Başkan Altınsoy: “Güçlü ve geleceği aydınlık bir ...
Başkan Dinçer ilk ders zilini Aksaray Ortaokulunda çaldı
YEREL HABERLER Başkan Dinçer ilk ders zilini Aksaray Ortaokulunda ...
Turistlerin Aksaray Güzelyurt’ta tarih gezisi ve kayak eğlencesi
YEREL HABERLER Turistlerin Aksaray Güzelyurt’ta tarih gezisi ve ...
Aksaray´da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Aksaray´da şarampole devrilen aracın sürücüsü öldü
Sultanhanı Kervansarayı'na Uzakdoğulu turistlerden yoğun ilgi
YEREL HABERLER Sultanhanı Kervansarayı'na Uzakdoğulu turistlerden ...
ATSO Başkanı Göktaş Ocak ayı faaliyetlerini değerlendirdi
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Göktaş Ocak ayı faaliyetlerini ...
Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X